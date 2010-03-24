Черкаська міськрада розірвала договір про концесію аеропорту

Черкаська міськрада розірвала концесійний договір з ТОВ "Виробничо-транспортна компанія "Міжнародний аеропорт Черкаси".

Як повідомив кореспондента УНІАН міський голова Черкас Сергій ОДАРИЧ, рішення було прийняте на позачерговій сесії міськради 18 березня. За його словами, таке рішення викликане "незрозумілими подіями", які упродовж останнього місяця відбуваються навколо підприємства.

Як відмітив С. ОДАРИЧ "концесіонер грубо порушив зобов'язання за договором - не зробив внесок до міського бюджету в сумі 2 млн. грн., передав права на майно третім особам". Тому міська рада ініціювала розірвання договору в судовому порядку. Судові розгляди тривають вже понад 6 років.

Окрім того, через неплатоспроможність аеропорту і значні борги було порушено справу про банкрутство. У 2006 році аеропорт був визнаний банкротом і була відкрита ліквідаційна процедура. У цій справі міська рада виступає кредитором.

Міський голова сказав, що "зараз існує реальна загроза рейдерського захоплення підприємства з боку концесіонера". Надалі С. ОДАРИЧ розглядає можливість підписання нового договору про концесію або оренду підприємства, оскільки місто не в змозі самостійно розвивати аеропорт і зробити його прибутковим.

Довідка УНІАН. Комунальне підприємство "Аеропорт Черкаси", відновивши роботу в 2007 році, сьогодні приймає вантажні і чартерні рейси.

У липні 2002 року Черкаська облрада передала "Аеропорт Черкаси" з обласної комунальної власності в комунальну власність міста. У 2003 році Черкаська міськрада уклала концесійну угоду з виробничо-транспортною компанією "Міжнародний аеропорт "Черкаси", яку було розірвано згідно з рішенням суду в 2005 році. Згідно з угодою, вказаному товариству переданий майновий комплекс аеропорту з метою його відновлення.

У березні 2007 року черкаський аеропорт отримав сертифікат про визнання його придатності до експлуатації повітряних суден.