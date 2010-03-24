«ПЗУ Україна» уклала договір з «ДПД Україна»

СК "ПЗУ Україна" за сприяння брокера BritMark уклала договір страхування вантажів з "ДПД Україна".

Про це йдеться у повідомленні BritMark, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, страхове покриття оформлене на базі відповідальності за усі риски (ICC A), включаючи проміжне зберігання вантажів на складах.

Згідно з угодою, під покриття підпадають усі вантажоперевезення, здійснювані автомобільним транспортом компанії "ДПД Україна" по території України. Основну частину вантажів складатимуть такі категорії як медикаменти, цифрова техніка, автомобільні запчастини, побутова хімія та одяг.

Довідка УНІАН. Страхова компанія "СКАЙД-ВЕСТ" заснована в 1993 році у Львові. У 2000 році центральний офіс компанії був перенесений в Київ.

У середині лютого 2005 року лідер польського страхового ринку компанія "PZU" отримала контроль над 100% акцій ВАТ "СКАЙД-ВЕСТ" і ВАТ "СКАЙД-ВЕСТ - Життя", після чого змінилася назва компаній.

У страхову групу "PZU Україна" сьогодні входять: ВАТ СК "PZU Україна страхування життя", ВАТ СК "PZU Україна", ТОВ "СОС Сервіс Україна" (ассістанс та інформаційний сервіс), ОДО "Інтер-ризик Україна" (послуги із забезпечення відшкодування збитків при ДТП в Україні).

Статутний капітал "СК "PZU Україна" складає 307,226 млн. грн. Компанія має понад 100 точок продажів в усіх регіонах України. Послуги "СК "PZU Україна" пропонують більше 1000 універсальних агентів.

За попередніми даними, в 2009 році компанія зібрала страхових платежів на суму 207,3 млн. грн., страхові виплати склали 82,2 млн. грн.

BritMark - страховий брокер, що працює на ринку України для великих корпоративних клієнтів з 2004 року. Сьогодні послугами компанії користується понад 120 клієнтів.

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