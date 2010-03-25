Кабмін визначиться з коштами для аеропорту Донецька у квітні

Віце-прем’єр-міністр з питань Євро-2012 Борис КОЛЕСНІКОВ заявляє, що уряд планує на початку квітня затвердити загальний обсяг фінансування будівництва аеропорту в Донецьку в рамках підготовки України до проведення в 2012 році фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Кабінету міністрів, про це Б.КОЛЕСНІКОВ заявив під час робочої поїздки до Донецька та ознайомлення з ходом будівництва терміналу аеропорту.

"Про остаточний кошторис можна буде говорити на початку квітня", - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ. Він запевнив, що проблем з фінансуванням будівництва цього об’єкта не буде.

За його словами, після перевірки стану підготовки чотирьох міст до проведення Євро-2012 виділити якесь одне місто серед інших неможливо. "Жодне місто поки ще не підготовлене. Необхідно виконати ще багато роботи", - вважає він.

Віце-прем’єр-міністр зауважив, що Донецьк досяг успіху в тому, що завдяки зусиллям Ріната АХМЕТОВА місто має "Донбас Арену" - стадіон, який готовий приймати як чвертьфінал, так і півфінал чемпіонату Європи. Водночас, за словами Б.КОЛЕСНІКОВА, проблемними об’єктами Донецька залишаються аеропорт та готелі.