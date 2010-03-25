Львівська залізниця відміняє 8 малозаселених приміських поїздів

З 10 квітня цього року Львівська залізниця (ЛЗ) відміняє вісім приміських потягів, населеність яких не перевищує 10%.

Як повідомляє прес-служба ЛЗ, ці заходи стали результатом моніторингу, проведеного у рамках місячника підвищення прибутковості від приміських пасажирських перевезень, який проходив на залізниці з 17 лютого до 17 березня цього року.

Це стосується таких малонаселених приміських потягів: №6080 Стрий - Моршин - населеність 4%; №6081 Моршин - Стрий - населеність 3%; №6004 Львів - Рава-Руська - населеність 24%; №6005 Рава-Руська - Львів - населеність 5%; №955 Ковель - Кам. Каширський - 3%; №956 Кам. Каширський - Ковель - 4%; №6398 Сарни - Остки - населеність 5%; №6397 Остки - Сарни - населеність 7%.

При цьому на ЛЗ наголошують, що висновки, які зробили на магістралі, базуються на результатах, отриманих від касирів і ревізорів. Підрахунок населеності здійснений на підставі показників проданих квитків, а не фактичної кількості пасажирів у вагонах. Як зазначають у повідомленні, Львівська залізниця неодноразово зверталася із закликом до усіх, хто користується залізничним транспортом, купувати квитки в касах на вокзалах і станціях, проте до уваги ці поради беруть лише деякі пасажири.

Залізничники продовжать роботу з дослідження реальної заселеності маршрутів і, на підставі отриманих результатів, робитимуть висновки про доцільність експлуатації потягів на окремих напрямках.

Згідно з повідомленням, зважаючи на катастрофічну збитковість приміських перевезень, Львівська залізниця залишає за собою право і надалі вживати заходів, котрі дозволяють зменшити збитки, які практично покрити нічим.

Згідно з даними ЛЗ, на сьогодні понад 10 мільйонів гривен складає борг залізниці за електроенергію, дизпаливо на складах майже відсутнє, а коштів на його закупівлю немає. Залишається невиплаченою заробітна плата за лютий, а от податки і відрахування у численні цільові фонди магістраль здійснює своєчасно і в повному об'ємі.