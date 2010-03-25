У складі 12 поїздів Львівської залізниці курсуватимуть "одностатеві" купе

На Львівській залізниці вже визначили потяги, у складі яких курсуватимуть вагони з роздільними купе.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ЛЗ, загалом таких потягів 12, вони курсують на основних напрямках. Тепер у кожному з них визначено по одному вагону, в якому жінки і чоловіки подорожуватимуть нарізно. Таке нововведення - крок до вдосконалення обслуговування пасажирів. При цьому скористатися роздільними купе в потягах формування Львівської магістралі можна буде вже з 20 квітня цього року, а не з 31 травня (з введенням у дію нового графіка руху), як запланувала раніше "Укрзализниця".

Приналежність купе до "жіночого" або "чоловічого" визначатимуть по першому проданому в нього квитку. У кожному з обраних вагонів є дев'ять купе (36 місць), тому залізничники сподіваються, що зможуть задовольнити попит пасажирів.

Перелік потягів формування Львівської залізниці, в яких курсуватимуть вагони з роздільними купе:

Відправленням зі Львова:

№ 26 Львів-Одеса (вагон №14)

№ 98 Львів-Київ (вагон №12)

№ 112 Львів-Харків (вагон № 5)

Відправленням з Ужгорода:

№ 100 Ужгород-Київ (вагон №13)

№ 82 Ужгород-Київ (вагон №11)

№ 107 Ужгород-Одеса (вагон №6)

Відправленням з Чернівців:

№ 628 Черновцы-Киев (вагон №3)

№ 352 Черновцы-Одесса (вагон №4).