Мінтранс посилив відповідальність за безпеку на транспорті

Міністр транспорту та зв'язку України Костянтин ЄФИМЕНКО доручив відповідним керівникам підрозділів центрального апарату і підгалузей вжити заходів з підвищення безпеки на транспорті. Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства.

Разом з розробкою необхідних для цього нормативно-правових актів він зобов'язав впровадити жорсткіші механізми контролю за перевізниками. "Ми повинні посилити відповідальність за безпеку на транспорті усіх, хто причетний до перевезення пасажирів і вантажів. Усі заходи мають бути спрямовані на зменшення кількості аварій", - сказав він.

За інформацією директора Департаменту безпеки галузі Юрія ГЕРЖОДА, у період з 15 до 22 березня на підприємствах, які є у сфері управління або під наглядом Мінтрансу, сталося 26 аварій. З метою підвищення рівня безпеки в галузі, зокрема, при здійсненні пасажирських перевезень автомобільним транспортом, фахівці Мінтрансу розробили багато додаткових заходів, серед яких застосування ременів безпеки в автобусах, які перевозять пасажирів, обмеження швидкості автобусів і вантажних автомобілів технічними засобами, впровадження тахографів на внутрішніх перевезеннях і т.і.

"Ми повинні працювати ефективно, на випередження, адже багато аварій є резонансними і стосуються життя людей", - підкреслив міністр.

Також міністр звернув особливу увагу на необхідність оперативного і об'єктивного інформування громадськості щодо ситуацій в дорожньо-транспортному комплексі і посилення співпраці з представниками МНС і МВС з метою своєчасного реагування на аварійні ситуації.