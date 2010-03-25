Львівський рейковий автобус виявився збитковим

Львівська залізниця обмежує курсування рейкового автобуса через його збитковість. Про це повідомили УНІАН у прес-центрі Львівської залізниці.

Як зазначається у повідомленні, впродовж грудня-лютого виручка від продажу квитків на право проїзду в рейковому автобусі за напрямком «Сихів – станція Львів – Підзамче» і зворотньо становила 53 тис. 687 гривень, а збитки за цей же період (експлуатаційні витрати мінус виручка) – 679 тис. 123 гривні.

«Якщо ж додати ще цифри березня, то з упевненістю можна буде сказати, що втрати залізниці від перевезення пасажирів рейковим автобусом у Львові перевищили 900 тисяч гривень», - зазначається у повідомленні прес-центру.

Довідка УНІАН. 1 грудня 2009 року екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО відкрила у Львові перший в Україні міський залізничний транспорт для розв’язання проблеми з транспортними заторами в центральній частині міста. Рейковий автобус курсує за маршрутом Львів-Сихів-Львів-Підзамче.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що для України, яка забезпечує себе електроенергією в повному обсязі, електротранспорт у місті дозволить зекономити велику кількість коштів та позитивно впливатиме на довкілля.