Керівну компанію Донецького аеропорту визначить тендер

Керівну компанію для Донецького аеропорту визначать за допомогою міжнародного тендеру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем'єр міністр України Борис КОЛЕСНИКОВ у четвер в Донецьку на прес-конференції.

"Якщо ми хочемо з Донецького аеропорту зробити серйозний міжнародний хаб, що сполучає південно-східну Азію зі Східною Європою, то, я думаю, що облрада проведе світовий тендер і визначить компанію", - сказав Б.КОЛЕСНИКОВ.

Говорячи про терміни проведення тендеру він зазначив, що це буде наприкінці цього року. "Думаю, (тендер пройде - УНІАН) за рік до введення в експлуатацію аеропорту, тобто, не пізніше від грудня 2010 року вже має бути визначена керівна команда", - підсумував віце-прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, у четвер в Донецьку Б. КОЛЕСНИКОВ заявив, що Донецький аеропорт побудують та здадуть вчасно - наприкінці 2011 року.