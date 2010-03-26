УМЗ представила пілотний проект телемедичної мережі

Оператор мобільного зв'язку УМЗ (ТМ МТС-Україна) представив пілотний проект телемедичної мережі на міжнародній конференції "Телемедицина - Досвід@Перспективи". Про це УНІАН повідомили в компанії.

Зазначають, що шоста міжнародна медична конференція "Телемедицина - Досвід@Перспективи" пройшла на базі Донецького НДІ травматології та ортопедії.

На конференції УМЗ представив досвід будівництва телемедичної мережі в рекордні терміни завдяки плідній співпраці з Міністерством охорони здоров'я України і застосуванню сучасних технологій і ресурсів, якими володіє МТС. Компанія забезпечила повний цикл робіт: проектування мережі, комутацію, будівництво і обслуговування "останньої милі", що сполучає вузлові точки в Києві, Донецьку та Ужгороді з оптоволоконною транзитною мережею МТС протяжністю понад 27 тис. км. На сьогодні це найбільша в Україні мережа волоконно-оптичних ліній зв'язку (ВОЛЗ).

Довідка УНІАН. Мережа ЗАТ "Український Мобільний Зв'язок" (УМЗ) охоплює понад 97% території України, на якій проживає 99% населення. Компанія обслуговує понад 17,52 млн. абонентів. Компанія володіє ліцензіями на надання мобільного (стандарт GSM - 900/1800, CDMA - 450), стаціонарного і міжнародного/міжміського зв'язку, а також надає послуги міжнародного роумінгу на п'яти континентах. Виручка за 2008 рік склала 1,662 млрд.лол.

УМЗ - 100% дочірня компанія ВАТ "Мобільні Телесистеми", потужного оператора мобільного зв'язку в Росії і країнах СНД. Разом зі своїми дочірніми підприємствами ВАТ "Мобільні Телесистеми" обслуговує понад 97,46 мільйонів абонентів. Населення 82 регіонів Росії, а також Вірменії, Білорусі, України, Узбекистану і Туркменістану, де МТС і її дочірні підприємства мають ліцензії на надання послуг в стандарті GSM, складає понад 230 мільйонів осіб. З червня 2000 року акції МТС котируються на Нью-йоркській фондовій біржі під кодом MBT.