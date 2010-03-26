НКРЗ прийняла рішення про видачу 8 ліцензій

Національна комісія з питань регулювання зв'язку (НКРЗ) на засіданні у четвер прийняла рішення про видачу 8 ліцензій на користування радіочастотним ресурсом.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НКРЗ.

Згідно з повідомленням, на засіданні також прийнято рішення про видачу 5 ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій і 25 копій ліцензій, а за 11 заявами операторів телекомунікацій щодо виділення і переоформлення номерного ресурсу до Реєстру радіоелектронних засобів і випромінюючих пристроїв внесено 11 радіоелектронних засобів.

НКРЗ також схвалила пропозиції до проекту Програми діяльності Кабінету міністрів України. Відповідно до рішення НКРЗ, пропозиції спрямують для узагальнення в Міністерство економіки України.

Наступне засідання НКРЗ відбудеться 1 квітня 2010 року.