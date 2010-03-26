«Укрзалізниця» призначила 31 додатковий поїзд

На 25 березня "Укрзалізниця" додала до розкладу 31 потяг на пасхальні свята. Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Зокрема, по вісім потягів призначили Придніпровська і Південно-Західна залізниці; по п'ять - Львівська та Одеська; три - Донецька; два - Південна залізниця. Три потяги (з них 1 транзитний) призначили російські залізничники.

Робота з вивчення попиту та призначення додаткових потягів на найбільш популярні напрямки триває.