«Укрзалізниця» призначила 31 додатковий поїзд
13:05, 26 березня 2010Транспорт/Звя'зок
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До Великодніх свят
На 25 березня "Укрзалізниця" додала до розкладу 31 потяг на пасхальні свята. Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.
Зокрема, по вісім потягів призначили Придніпровська і Південно-Західна залізниці; по п'ять - Львівська та Одеська; три - Донецька; два - Південна залізниця. Три потяги (з них 1 транзитний) призначили російські залізничники.
Робота з вивчення попиту та призначення додаткових потягів на найбільш популярні напрямки триває.
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