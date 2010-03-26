Мінтранс ліквідовуватиме заборгованість із зарплати

Міністерство транспорту і зв'язку України вживатиме комплексних заходів для ліквідації боргів із виплати заробітної плати співробітникам галузі.

Як повідомила УНІАН прес-служба міністерства, про необхідність забезпечити фахівцям галузі гідну заробітну плату і її своєчасну виплату сказав міністр транспорту і зв'язку України Костянтин ЄФИМЕНКО під час наради в Мінтрансі.

"Розумію, що цифри з несвоєчасної виплати зарплати - мізерні порівняно із загальними показниками підприємств-боржників в державі. Якщо дивитися "згори", то це може здатися краплею в морі. Але я хотів би почути, що скажуть на це люди, які працюють на підприємствах і не приносять додому грошей. За що утримувати сім'ю"?, - запитав міністр, заслуховуючи звіти галузевих керівників щодо заборгованості з виплати зарплат.

На думку міністра, необхідно впроваджувати дієву політику: якщо персонал завантажений роботою - то своєчасно виплачувати кошти, у разі, якщо підприємство "стоїть" - шукати нові можливості і підходи. "Коли з місяця в місяць на підприємстві накопичуються збитки і борги, а керівництво підприємства не вживає жодних заходів, це безвідповідально", - підкреслив К.ЄФИМЕНКО.

Міністр доручив кожному зі своїх заступників узяти під особистий контроль і відповідальність конкретне підприємство, де є проблеми зі своєчасною виплатою зарплати і про вирішення проблеми доповісти.

"Такого ганебного явища, як борги по заробітній платі, у нас не повинно бути", - резюмував він.