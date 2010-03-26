Будівництво терміналу D у «Борисполі» відстає від графіку

Будівництво терміналу D у «Борисполі» відстало від графіку через несвоєчасне виділення коштів на будівництво.

Як повідомляє Міжнародна спілка бізнесменів України і Туреччини, про це сказав Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Туреччина в Україні Ахмет Бюлент МЕРІЧ на зустрічі з турецькими ЗМІ, коментуючи слова віце-прем`єра України Бориса КОЛЕСНІКОВА щодо затримки будівництва терміналу.

Як нагадав посол, турецький консорціум у складі компаній "Догуш", "Аларко" і YDA веде будівництво нового терміналу аеропорту. «Контракт було підписано у вересні 2008 р., і з того часу наші фірми розпочали будівництво. Перший аванс було одержано лише у червні 2009 р., тобто протягом 9 місяців наші компанії проводили будівництво за рахунок власних коштів», - відзначив посол.

Водночас він повідомив, що роботи компанії не припиняли. «У разі несвоєчасного отримання авансу наші фірми не мають можливості одержувати акти прийому виконаних робіт, і це, у свою чергу, спричиняє за собою певні труднощі із законодавчими органами. Більше того, згідно з одержаною мною інформації, через це бували навіть випадки недопуску до будівельних майданчиків», - сказав посол.

При цьому А.Б.МЕРІЧ відзначив, що тільки своєчасне отримання зароблених коштів належним чином усуне згадані проблеми, і турецькі компанії закінчать будівництво у визначені терміни. «Зі свого боку я гарантую пану віце-прем`єру (Борису КОЛЕСНІКОВУ – УНІАН) своєчасне завершення проекту у разі забезпечення необхідних умов діяльності», - сказав він, додавши, що «український уряд має зробити і самокритичні висновки» у цьому питанні, а не покладати всю відповідальність на турецькі компанії. Як відзначає він, ця ситуація негативно позначається на інвестиційній привабливості України. «Якщо Україна розраховує на залучення іноземних інвестицій, вона має працювати над вдосконаленням і полегшенням робочо-законодавчого процесу для іноземних фірм в Україні», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня під час візиту до «Борисполя» віце-прем`єр-міністр України Борис КОЛЕСНІКОВ констатував, що будівництво терміналу D аеропорту відстає більш як на 3 місяці від графіку. Б.КОЛЕСНІКОВ сказав, що «вистачає проблем» на будівництві аеропорту. Він відзначив, що «на терміналі D, який планується основним в аеропорту, підрядчик вже відстає за планованими роботами більш як на 3 місяці». Водночас віце-прем`єр сказав, що, оскільки цей термінал планується здати восени 2011 року, то час для закінчення будівництва ще є. Він додав, що відставання у будівництві планується надолужити в літній період.

Довідка УНІАН. У 2008 р. було визначено переможця тендеру на будівництво цього терміналу - турецьку групу «Догуш Іншаат» (консорціум «Dogus/Alarko/YAD»). У листопаді 2008 р. офіційно розпочато будівництво. Вартість контракту - 377 млн. дол., з них 167 млн. дол. - японської кредитної лінії і 210 млн. дол. - власних коштів ДП МА “Бориспіль”. Кабінет міністрів України у травні 2009 р. визначив турецьку компанію «Догуш Іншаат» відповідальної за будівництво термінального комплексу D державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

“Догуш Іншаат” обіцяла завершити спорудження нового пасажирського терміналу до 1 жовтня 2011 року.

Пропускна спроможність будівлі пасажирського терміналу першої фази будівництва становитиме 1500 пас./годину пік, а введення в експлуатацію терміналу разом з наявними потужностями аеропорту забезпечить обслуговування «Борисполем» 8,1 млн. пасажирів на рік.