Мінтранс має намір активізувати співпрацю зі Світовим банком

Міністр транспорту і зв`язку України Костянтин ЄФИМЕНКО обговорив з керівництвом Світового банку перспективи співпраці, зокрема, можливість залучення коштів для реалізації нових інвестиційних проектів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

Згідно з повідомленням, під час сьогоднішньої зустрічі у Києві Світовий банк представляли директор департаменту стійкого розвитку регіону Європи і Центральної Азії Пітер ТОМСОН, координатор програм з інфраструктури Тамара СУЛУХІЯ, керівник спільного проекту «Укрзалізниці» і СБ Марта ЛОРЕНС і координатор проектів з інфраструктури Дмитро КРИЩЕНКО.

«Питання співпраці у транспортній сфері є надзвичайно важливими для нас», – підкреслив П.ТОМСОН. За його словами, дотепер співпраця між Світовим банком і Україною базувалася на взаємовигідних, паритетних умовах. «Це дає упевненість в тому, що і надалі всі питання розв`язуватимуться швидко, адже ми готові і вкладатимемо кошти в інфраструктурні проекти в Україні», – підкреслив він.

Водночас Світовий банк запропонував Мінтрансу врегулювати тарифи на вантажні і пасажирські перевезення, зокрема, скасувати пільги на перевезення залізницею продукції гірничо-металургійного комплексу. «Все це впливає на економіку підприємства. «Укрзалізниця» не може бути самодостатньою структурою, якщо вона працює за межею рентабельності», – сказала М.ЛОРЕНС.

Згідно з повідомленням, у Мінтрансі згодні з необхідністю скасування преференцій рентабельним компаніям. «Водночас, враховуючи економічну ситуацію в країні, інші чинники соціального характеру, ми йтимемо цим шляхом м`яко і поступово», – відзначив К.ЄФИМЕНКО.

Нагадаємо, на даний час у стадії підготовки знаходиться проект «Укрзалізниці» вартістю 500 млн. дол., який передбачає підвищення пропускної спроможності залізничного напряму Знам’янка–Долинська–Миколаїв–Херсон–Джанкой. За кошти, отримані від Світового банку, планується побудувати другу колію, електрифікувати ділянки і модернізувати автоматику, телемеханіку і зв`язок. Ще одним проектом, який може бути незабаром реалізовано в Україні, є проект «Укравтодору» «Київ–Харків–Довжанський» (від м. Лубни до м. Полтава).