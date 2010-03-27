В Україні до Євро-2012 збудують європейські дороги

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ поставив завдання поліпшити якість автомобільних доріг у країні до рівня, при якому відстань від західного до східного кордону країни можна подолати за 13-14 годин.

Про це в інтерв`ю газеті «Дзеркало тижня» (№ 12 (792) від 27 березня - 2 квітня 2010 р.) повідомив віце-прем`єр з підготовки до Євро-2012 Борис КОЛЕСНІКОВ.

«Президент поставив завдання: «Час у дорозі від західного кордону до Києва - шість годин, а від східного кордону до Києва - сім годин. Наша мета - зробити так, щоб Україну з заходу на схід можна було перетнути за 13-14 годин», - передав слова Президента Б.КОЛЕСНІКОВ.

На думку віце-прем`єра, реконструкція автодоріг дасть можливість повною мірою використовувати транзитний потенціал країни.

«Уявіть, які транзитні можливості це дасть нашій країні! Та ще й при тому що на сьогодні транзитні можливості залізниці перевантажені максимально. Тому транспортні коридори через Україну на Ростов, Баку, Чорноморське узбережжя Кавказу і Середню Азію, безперечно, будуть затребувані», - констатував він.

При цьому Б.КОЛЕСНІКОВ заявив, що більшість українських автодоріг потребують серйозного ремонту.

«Від Львова до Рівного у принципі дорога гарна. Від Рівного до Житомира її просто немає. І від Житомира до Києва дорога потребує серйозної реконструкції. Сам в’їзд з боку Житомира вкрай проблематичний, - заявив віце-прем`єр. - Дороги Київ - Харків немає. У кращих традиціях Російської імперії, частиною якої ми були, є тільки напрямок».