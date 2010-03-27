В містах Євро-2012 буде оновлений громадський транспорт

Віце-прем`єр з підготовки до Євро-2012 Борис КОЛЕСНІКОВ запевняє, що для міст, в яких відбуватиметься фінал Чемпіонату Європи 2012 року буде виділено 400 мільйонів гривень на закупівлю 2 тисяч одиниць громадського транспорту.

Про це він заявив в інтерв’ю газеті "Дзеркало тижня" (№12 (792) від 27 березня - 2 квітня 2010 р.).

«За рахунок 300-400 млн., виділених «Укрексімбанком», ми збільшимо статутний капітал державної лізингової компанії, і муніципалітети чотирьох міст отримають близько 2 тисяч одиниць абсолютно нового транспорту», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

При цьому віце-прем’єр підкреслив, що замовлення на виробництво транспортних засобів отримають виключно українські підприємства, а єдиним заводом, здатним впоратися з масштабом основної частини замовлення, є ЛАЗ.

«Є тільки один завод, що може впоратися з якістю та обсягом замовлення, - Львівський автобусний завод. До речі, з допомогою «Сіменс» ЛАЗ зробив успішні тролейбуси. Сьогодні ми, зокрема, обговорювали можливість відкриття 12-кілометрового тролейбусного маршруту Трускавець - Дрогобич. Екологічний транспорт в екологічно-чистому районі - це хороше рішення», - зазначив Б.КОЛЕСНІКОВ.