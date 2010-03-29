Шведський Volvo продали китайському концерну Geely

08:20, 29 березня 2010
Транспорт/Звя'зок
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За 1,8 млрд. доларів

Шведський виробник престижних автомобілів Volvo змінив власника. Американська компанія Ford продала Volvo маловідомому в Європі китайському концерну Geely за 1,8 млрд. дол.

Як передає Німецька хвиля, підписання контракту відбулося в неділю.

Незадовго до церемонії підписання контракту в шведському Гетеборгу керівнику Geely Лі ШУФУ вдалося переконати скептично налаштовані шведські профспілки не блокувати угоду. "Тепер ми почуваємо себе краще, ми підтримуємо цей продаж", - заявив речник профспілкової ради Volvo.

Ford і другий за розмірами китайський автомобільний концерн Geely ще в грудні принципово домовилися. Але чим довше затримувалося підписання контракту, тим більше сумнівалися шведи. Вони запитували себе, чи вистачить у китайців грошей, щоб не лише заплатити за Volvo близько 2 мільярдів доларів США, а й інвестувати в розробку нових моделей та просувати європейський бренд на Далекому Сході, зауважує агентство.

Для Пекіна придбання шведського концерну з його сучасним ноу-хау – це справа престижу. Заснований 1927 року автомобільний концерн Volvo вважається символом надійності, якості та безпеки. Натомість Geely – новачок на автомобільному ринку. Китайський концерн існує лише 12 років, і його моделі не вирізняються високими технологіями.

Оглядачі звертають увагу на той факт, що Volvo – більший за свого нового власника. 2008 року з конвеєрів на заводах Volvo у Швеції та Бельгії зійшло 375 тисяч машин, китайський концерн Geely виробив 300 тисяч. Крім того, на Volvo працюють вдвічі більше робітників.

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