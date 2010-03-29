НС в московському метро. Теракти зразу на двох станціях

Відразу два вибухи прогриміли цього ранку у столичному метро в Росії. Перший стався на станції метро Лубянка о 7.56 за МСК, другий - на Парку Культури о 8.39 за МСК. За попередніми даними МНС, на Лубянці загинули 26 осіб, на Парку культури - 12 осіб.

Як розповів очевидець в ефірі радіостанції РСН, вибух на Лубянці стався у другому вагоні ювілейного метропотяга "Червона стріла" під час його прибуття на станцію. Почалося сильне задимлення, люди стали залишати потяг і організовано виходити зі станції. При цьому очевидець стверджує, що вибух був невеликої потужності.

Додамо, що обидві станції знаходяться на Сокольницькій (червоній) лінії. Вони закриті на вхід і вихід, рух потягів здійснюється тільки в одному напрямку, передає РБК.

На даний час на місці НС працюють пожежники і рятувальники, а також більше десяти машин "швидкої допомоги". У зв`язку з вибухами частково перекритий автомобільний рух в центрі Москви.