Залізничники просить уряд скасувати пільги для металургів і хіміків

Профспілка залізничників і транспортних будівельників просить уряд скасувати постанову Кабінету міністрів від 14 жовтня 2008 року “Про першочергові заходи щодо стабілізації ситуації, що склалася в гірничо-металургійному та хімічному комплексі”.

Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні Ради профспілки залізничників і транспортних будівельників України на адресу прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА.

У документі зазначається, що пасажирські перевезення є вкрай збитковими – лише за 2009 рік збитки склали більше 5 млрд. грн. Причинами збитковості є низький рівень тарифів на пасажирські перевезення, а також недостатній рівень компенсації залізницям за перевезення пільгових категорій пасажирів (26 категорій). Наприклад, зазначають залізничники, за минулий рік державою не компенсовано близько 350 млн. грн.

Складною залишається ситуація і у вантажному русі. Вкрай негативно на залізничному транспорті позначилися як світова фінансова криза, наслідками якої стало значне зменшення обсягів перевезення вантажів, так і прийняття Меморандумів порозуміння між Кабінетом міністрів України та підприємствами гірничо-металургійного та хімічного комплексів, а також постанови уряду від 14 жовтня 2008 року “Про першочергові заходи щодо стабілізації ситуації, що склалася в гірничо-металургійному та хімічному комплексі”, згідно з якою було надано знижки до тарифів на перевезення для підприємств гірничо-металургійного та хімічного комплексів.

Профспілка залізничників констатує, що за період дії вищевказаної постанови з вересня 2008 року по лютий 2010 року недоотримання доходів від перевезення продукції гірничо-металургійного та хімічного комплексів склало близько 700 млн. грн.

“Саме тому залізничники усієї країни звертаються по допомогу до уряду, щоб вийти із цього скрутного становища”, - йдеться у зверненні.

Для збереження кадрового потенціалу та підвищення рівня заробітної плати залізничників Рада профспілки закликає уряд скасувати зазначену постанову від 14 жовтня 2008 року “Про першочергові заходи щодо стабілізації ситуації, що склалася в гірничо-металургійному та хімічному комплексі”.

”З урахуванням зростання споживчих цін та інфляцію, не підняття тарифів на вантажні перевезення в 2009 році, необхідно в 2010 році щоквартальне підвищення тарифів на залізничні вантажні перевезення на 5%”, - вважають залізничники.

Також залізничному транспорту вкрай необхідно сприяння Уряду в отриманні кредитних ресурсів під державну гарантію з метою підготовки інфраструктури до Євро-2012, виготовлення в Україні сучасних швидкісних поїздів, модернізації колії та електрифікації дільниць шляхом запровадження енергозберігаючих технологій, наголошується у документі.