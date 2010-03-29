Начальником управління МВС на Львівській залізниці став Струк

Начальником Управління МВС України на Львівській залізниці призначено полковника міліції Івана СТРУКА.

Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУ МВС України у Львівській області, сьогодні в актовому залі Управління МВС України на Львівській залізниці (Львів, вул. Федьковича) нового керівника представлять особовому складу.

До цього підрозділ транспортної міліції Львівської залізниці очолював полковник міліції Мурад КАСУМОВ.

Довідка УНІАН. І.СТРУК народився 18 січня 1957 року в селі Радча Тисменицького району Івано-Франківської області. Службу в органах внутрішніх справ розпочав у 1983 році на посаді слідчого відділу Івано-Франківського МВВС після закінчення Харківського юридичного інституту.

У 2007 році був тимчасово виконував обов'язки начальника УМВС України в Івано-Франківській області.