У Києві посилено охороняють метрополітен
16:22, 29 березня 2010Транспорт/Звя'зок
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Через теракти у Москві
У зв'язку з терактами в Москві у Києві посилили охорону метрополітену на станціях, де найбільший пасажиропотік, та в місцях переходу з однієї станції на іншу.
Про це УНІАН повідомили в Центрі громадських зв'язків Головного управління МВС України у Києві.
"Як правило, питаннями попередження і боротьби з тероризмом займається СБУ, проте, коли з'явилася перша інформація про вибухи у Москві, керівництво столичної міліції, не чекаючи якихось розпоряджень або колегій, прийняло рішення про посилення охорони метрополітену, зокрема на станціях, де є великий пасажиропотік, і в місцях переходу з однієї станції на іншу", - зазначили в ЦГЗ.
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