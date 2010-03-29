У Києві посилено охороняють метрополітен

У зв'язку з терактами в Москві у Києві посилили охорону метрополітену на станціях, де найбільший пасажиропотік, та в місцях переходу з однієї станції на іншу.

Про це УНІАН повідомили в Центрі громадських зв'язків Головного управління МВС України у Києві.

"Як правило, питаннями попередження і боротьби з тероризмом займається СБУ, проте, коли з'явилася перша інформація про вибухи у Москві, керівництво столичної міліції, не чекаючи якихось розпоряджень або колегій, прийняло рішення про посилення охорони метрополітену, зокрема на станціях, де є великий пасажиропотік, і в місцях переходу з однієї станції на іншу", - зазначили в ЦГЗ.