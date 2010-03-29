У Польщі продаж автомобілів скоротився на третину

У Польщі в 2009 році продали та зареєстрували близько мільйона автомобілів, що на 30% менше від показників попереднього, докризового, року.

За даними інституту Samar, який займається дослідженнями польського автомобільного ринку, імпорт б/в автомобілів скоротився до приблизно 690 тис. з рекордних 1,1 млн. машин у 2008 році, тоді як продаж нових автомобілів зріс до 320,2 тис. з 320 тис. штук роком раніше.

У Польщі 2008 рік став рекордним у кількості проданих та імпортованих автомобілів - 1,4 млн. штук. У 2007 і 2006 роках продали та імпортували майже 1,3 млн. та 1,05 млн. машин відповідно.

У перші два місяці поточного року в країні зареєстровано близько 100 тисяч "нових" б/у автомобілів і 50 тис. нових машин.

Експерти пояснюють спад порівняно з аналогічними показниками минулого року припиненням дії програм зі стимулювання купівлі нових машин в країнах, які є західними сусідами Польщі, а також посиленням курсу національної валюти (на початку минулого року завдяки програмам і низькому курсу злотого до євро було дуже вигідно купувати нові машини в польських салонах - УНІАН), виснаженням запасів машин і поганою погодою, яка не спонукала поляків вибирати автомобілі.

За даними Samar, на початку 2009 року в 38-мільйонній Польщі було зареєстровано близько 14,6 млн. приватних автомобілів, що на 9% більше, ніж на початок 2008 року.