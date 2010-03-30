Внаслідок терактів у московському метро загинув один іноземець
10:01, 30 березня 2010Транспорт/Звя'зок
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Повідомляє МЗС Росії
Внаслідок терактів у московському метро загинув один іноземець, троє - в лікарні.
Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформації і друку МЗС Росії.
«За інформацією МНС Росії, на 20.00 мск 29 березня внаслідок терористичних актів у Москві постраждали кілька іноземних громадян», - йдеться в повідомленні.
Троє постраждалих студентів з Малайзії перебувають у лікарнях з незначними травмами. Громадянка Філіппін одержала медичну допомогу в міській клінічній лікарні № 36 і вже виписана.
Громадянин Таджикистану 1986 р.н. загинув.
Як повідомляв УНІАН, громадян України серед загиблих і потерпілих внаслідок вибухів у московському метро не виявлено.
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