Внаслідок терактів у московському метро загинув один іноземець, троє - в лікарні.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформації і друку МЗС Росії.

«За інформацією МНС Росії, на 20.00 мск 29 березня внаслідок терористичних актів у Москві постраждали кілька іноземних громадян», - йдеться в повідомленні.

Троє постраждалих студентів з Малайзії перебувають у лікарнях з незначними травмами. Громадянка Філіппін одержала медичну допомогу в міській клінічній лікарні № 36 і вже виписана.

Громадянин Таджикистану 1986 р.н. загинув.

Як повідомляв УНІАН, громадян України серед загиблих і потерпілих внаслідок вибухів у московському метро не виявлено.