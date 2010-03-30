Витрати на галузь транспорту та зв’язку скоротять

Міністр транспорту і зв'язку України Костянтин ЄФИМЕНКО дав доручення усім профільним заступникам визначити перелік першочергових проектів на 2010 рік, реалізація яких потребує бюджетних коштів, зазначивши при цьому, що у зв'язку з економічною ситуацією витрати в цілому на галузь скоротять.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту і зв'язку України.

Зокрема, міністр доручив визначити реальну потребу в засобах на розвиток усієї транспортної інфраструктури країни, а також детально вивчити можливість залучення нових кредитів і перекредитування наявних.

К. ЄФИМЕНКО зазначив, що слід зосередити увагу на об'єктах, які потребують залучення бюджетних коштів у 2010 році. "Ми повинні сформувати реальний бюджет, виконання якого сприятиме розвитку галузі. Наша позиція в цьому питанні має бути максимально зваженою", - сказав він.

При цьому міністр наголосив на необхідності дотримання інтересів державних підприємств і обліку їх потреб щодо оновлення виробничих потужностей, модернізації інфраструктури і т. і. «Не можна надалі тільки латати дірки, - підкреслив він. - Адже ми ризикуємо взагалі зруйнувати систему планових оновлень".

Зокрема, на його думку, необхідно вирішити питання виділення засобів на будівництво і ремонт автодоріг, реконструкцію аеропортів і злітно-посадкових смуг, враховуючи підготовку до Евро- 2012. "Окремий рядок бюджетних витрат - це дороги. Досить від'їхати від Києва на 10 км в будь-якому напрямку - і відразу відчуваєш усі недоліки роботи. Усе стає зрозуміло без всяких експертів. Так працювати не можна", - підкреслив він.