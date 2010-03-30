ЄС залишив у "чорному списку" українську авіакомпанію

Єврокомісія внесла зміни до "чорного списку" авіакомпаній, польоти літаків яких в країни Європейського Союзу заборонені.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюселі, про це повідомила сьогодні прес-служба Єврокомісії.

Згідно з внесеними змінами, Єврокомісія заборонила польоти в країни-члени ЄС усім авіакомпаніям Судану на підставі оцінок відповідності нормам забезпечення безпеки польотів Міжнародною організацією цивільної авіації.

Разом з тим Єврокомісія дозволила авіакомпанії Air Koryo (Демократична Народна Республіка Корея) здійснювати польоти до ЄС двома літаками, які мають необхідне обладнання, яке відповідає міжнародним стандартам.

Окрім того, Єврокомісія визнала поліпшення, здійснені анголською авіакомпанією TAAG Angola Airlines у забезпеченні безпеки, дозволивши їй здійснювати окремими літаками польоти не лише в Лісабон, але і на інших напрямках в ЄС.

Комісія визнала поліпшення, здійснені окремими авіакомпаніями Філіппін в забезпеченні безпеки, і в той же час, вирішила доки зберегти заборону на польоти усіх авіакомпаній цієї країни в ЄС. Єврокомісія заявила про готовність допомогти владі країни забезпечити необхідні заходи безпеки авіапольотів.

Єврокомісія ввела обмеження на польоти іранської авіакомпанії Iran Air, дозволивши використовувати лише окремі літаки для здійснення польотів у Євросоюз.

У переліку заборонених в ЄС авіакомпаній залишається і одна українська - "Українсько-середземноморські авіалінії", якій дозволено здійснювати польоти в ЄС тільки одним літаком.

Сьогодні польоти в ЄС повністю заборонені трьом авіакомпаніям: Ariana Afghan Airlines (Афганістан), Siem Reap Airways International (Камбоджа) і Silverback Cargo Freighters (Руанда).

Окрім того, заборонені польоти ще 278 компаніям з 17 країн світу: Анголи, Беніну, Демократичної Народної Республіки Конго, Джібуті, Екваторіальної Гвінеї, Габона (за винятком трьох компаній, які мають обмежені права на польоти), Індонезії, Казахстану (за винятком однієї компанії, що має обмежені права на польоти), Киргизстану, Ліберії, Філіппін, Конго, Сьєрра-Леоне, Сан-Томе і Прінсіпі, Судану, Свазиленду і Замбії.

Як повідомляв УНІАН, уперше "чорний список" авіакомпаній створили у березні 2006 року.