Вимоги тролейбусників частково задовольнили

29 березня після проведення попереджувальної акції Національного форуму профспілок і колективу київського тролейбусного депо №2 працівникам депо погасили усю заборгованість з зарплати за лютий.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національного форуму профспілок України, виплата заборгованості відбувалася учора до пізнього вечора і частково сьогодні вранці.

Окрім того, адміністрація підприємства пообіцяла протягом трьох днів почати виплату зарплат за березень.

Голова Національного форуму профспілок України Мирослав ЯКИБЧУК вважає, що ліквідація заборгованості є результатом солідарної позиції самих працівників депо і профспілкового об'єднання, які спільно провели акцію протесту. На його думку, в умовах економічної кризи і політичної нестабільності єдиним механізмом захисту прав трудових колективів є дієві справжні профспілки.

Також М. ЯКИБЧУК повідомив, що, оскільки вимоги з виплати зарплат працівникам депо №2 виконують, ініціативна група водіїв і НФПУ розглядає можливість перенести запланований на 5 квітня страйк на тиждень. За цей час буде можливість оцінити, наскільки керівництво депо готове виконувати ряд інших вимог колективу.

Зокрема, йдеться про повернення премій і надбавок, без яких зарплати водіїв знизилися удвічі, - до 2000-2200 грн. на місяць. Також працівники депо вимагають оптимізації системи наркологічного контролю, облаштування їдалень на маршрутах і повноцінного забезпечення депо запчастинами, оскільки близько 80% рухомого складу є аварійні.

Національний форум профспілок проводить власне розслідування порушень прав працівників тролейбусного депо №2. НФПУ володіє інформацією, яка може стати матеріалом для кримінальних і адміністративних справ, зокрема, з приводу створення штучної заборгованості з зарплати та порушення вимог безпеки праці з вини адміністрації підприємства, а також створення неналежних умов праці і побуту найнятим робітникам, йдеться у повідомленні прес-служби НФПУ.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня голова ініціативної групи водіїв Олександр КОРНІЄНКО після проведеної попереджувальної акції водіїв тролейбусів депо №2 повідомив, що вимоги трудового колективу були юридично оформлені з дирекцією депо за три місяці до страйку, але не були задоволені, окрім одного, яке частково виконали 26 березня. "У п'ятницю частково заробітну плату працівникам погасили. І ми вважаємо, що це наша велика перемога. За січень повністю погашена заробітна плата, за лютий - частково, відсотків 60-70, і залишилося погасити заборгованість із заробітної плати за березень", - сказав він.

Також учора М. ЯКИБЧУК заявив, що водії тролейбусів готові до проведення в Києві безстрокового страйку з 5 квітня, якщо не будуть виконані їх вимоги про поліпшення умов праці. За його словами, сьогодні практично усі працівники транспортних організацій міста готові підтримати акцію водіїв тролейбусного депо №2.