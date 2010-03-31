Україна і Туреччина домовились про залізнично-поромне сполучення

Україна та Туреччина завізували проект міжурядової угоди про організацію міжнародного прямого вантажного залізнично-поромного сполучення.

Про це повідомила УНІАН прес-служба Міністерства транспорту та зв`язку України.

Згідно з повідомленням, зустріч відбулася 30 березня в Києві, українську делегацію очолював перший заступник міністра транспорту та зв`язку України Володимир КОРНІЄНКО, турецьку - заступник міністра транспорту та комунікацій Турецької Республіки Суат Хайрі АКА.

Підписання цієї міжурядової угоди планується в травні-червні поточного року в рамках візиту прем`єр-міністра Турецької Республіки Реджепа Тайїпа ЕРДОГАНА в Україну.

Крім того, сторони домовилися прискорити процес розробки проектів Правил організації експлуатації вантажних вагонів у міжнародному прямому вантажному залізнично-поромному сполученні між портами України та Туреччини і Правил перевезення вантажів у міжнародному прямому вантажному залізнично-поромному сполученні.

Сторони відзначили важливість активізації українсько-турецьких відносин у галузі транспорту. «Незважаючи на негативний вплив світової фінансово-економічної кризи, останнім часом намітилася позитивна тенденція до зростання обсягів перевезень залізничним транспортом між Україною та Туреччиною. Це добрий знак для подальшого розвитку співпраці», - сказав В.КОРНІЄНКО.

Також делегації обговорили питання інвестиційної співпраці, зокрема, залучення турецької сторони до участі в проектах із розвитку транспортно-дорожнього комплексу України, перспективи розвитку мультимодальних перевезень шляхом залучення турецької вантажної бази для перевезень із використанням поїздів комбінованого транспорту «Вікінг» і «Зубр».

Турецьку делегацію поінформували про пріоритетні інвестиційні проекти в галузі транспорту в Україні, до реалізації яких може бути залучена іноземна сторона. Це стосується сфери залізничного транспорту, будівництва метрополітену, морського та річкового транспорту й авіації. Особливу увагу сторони зосередили на питаннях залучення турецьких інвестицій в транспортно-дорожню галузь України в контексті підготовки та проведення в країні Євро-2012, зокрема, до участі в реалізації проектів будівництва та експлуатації Великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Київ на умовах концесії та нової автомобільної дороги Львів-Краковець, будівництва пасажирського вокзального комплексу на станції Дарниця в м. Київ (ІІ черга).

Говорячи про розвиток мультимодальних перевезень, В.КОРНІЄНКО акцентував увагу на тому, що одним із перспективних напрямків співпраці в галузі транспорту є продовження спільної роботи, спрямованої на залучення й збереження вантажопотоків шляхом розширення географії перевезень контейнерів і автопоїздів у складі поїздів комбінованого транспорту «Вікінг» і контейнерного «Зубр».