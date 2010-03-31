«Візз Ейр Україна» спрощує правила перевезення багажу

Перша українська бюджетна (лоу-кост) авіакомпанія "Візз Ейр Україна" оголосила нові, спрощені правила провезення багажу на своїх рейсах.

Про це УНІАН повідомили в компанії.

Згідно з повідомленням, з 1 квітня 2010 року на рейсах усіх авіакомпаній групи Wizz Air вводиться єдиний тариф для зареєстрованого багажу вагою до 32 кг (норми, що допускаються системою безпеки). Максимальна кількість такого багажу, яку може здати один пасажир, складає 3 одиниці. Таким чином авіакомпанія анулює плату за надмірну вагу (від 58 грн. за одиницю), яка застосовувалася у разі реєстрації багажу вагою понад 15 кг, і робить процедуру бронювання простішою.

Плата за зареєстрований багаж складе 173 грн. за одиницю за умови реєстрації його онлайн або через інформаційний центр, і 346 грн. - якщо оплачувати цю послугу в аеропорту.

При цьому правила провезення ручної поклажі не змінюють. Пасажири можуть брати з собою на борт безкоштовно ручну поклажу не більш за одну одиницю, розміри якої не перевищують 55 х 40 х 20 см і 10 кг. Окрім того, на борт пасажир може брати пластиковий пакет з товарами, придбаними в магазинах duty free після проходження пункту контролю безпеки.

Ручну поклажу, яка не відповідає стандартам авіакомпанії (розміри або вага якої перевищують вказані вище) і не оформлена належним чином як зареєстрований багаж, реєструватимуть біля виходу на посадку, проте, у цьому випадку плата за її реєстрацію складе 692 грн.

Довідка УНІАН. "Візз Ейр Україна" - перша бюджетна (low - cost) авіакомпанія, ліцензована Міністерством транспорту України. Входить до групи компаній Wizz Air. Авіакомпанія почала внутрішні авіаперевезення в липні 2008 року на новому Airbus A320 на 180 місць. На сьогодні флот авіакомпанії складається з двох таких повітряних суден.

У 2009 році «Візз Ейр Україна» перевезла понад півмільйона пасажирів.