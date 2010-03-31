Турецькі вантажі не будуть затримуватися в українських портах

Завдяки організації міжнародного прямого вантажного залізнично-поромного сполучення між Україною і Туреччиною турецькі вантажі не затримуватимуться в українських портах.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі "Укрзалізниці".

"Підписання цієї міжурядової угоди дозволить зміцнити співпрацю залізничних адміністрацій обох країн, значно збільшити об'єми перевезення вантажів з Туреччини в Україну, а також транзитних, за участю національних поромних судноплавних компаній. Також це дасть можливість скоротити маршрут доставки вантажів", - наголосив перший заступник Головного комерційного управління "Укрзалізниці" Юрій МЕРКУЛОВ.

Як кажуть у відомстві, під час переговорів турецькій стороні представили переваги проходження контейнерних вантажів через пункт пропуску "Одеса-Ліски" українського державного центру транспортного сервісу "Ліски". "Обробка вантажів в цьому пункті пропуску, зокрема, проходження митних процедур, займає лише добу, тоді як в портах - близько трьох діб", - повідомив Ю.МЕРКУЛОВ.

"Проходження контейнерних вантажів через пункт пропуску "Одеса-Ліски" дозволяє прямо з корабля переміщати їх у вантажні вагони, і в пункті контролю "Одеса-Ліски" формуватимуться контейнерні потяги, у тому числі і "Вікінг". Це дасть можливість прискорити роботу", - розповів перший заступник директора УДЦТС "Ліски" Віктор ПЕТРОВ. На сьогодні "Ліски", за словами В. ПЕТРОВА, можуть формувати за добу 2-3 контейнерні потяги, але вже розроблений проект збільшення потужностей та будівництво нового терміналу.

Він також повідомив, що в першому кварталі цього року, порівняно з аналогічним періодом минулого, об'єми контейнерних перевезень виросли майже на 10%. З початку року було перевезено близько 9 тис. контейнерів.

Як повідомляв УНІАН, 30 березня 2010 року під час двосторонніх переговорів з питань українсько-турецької співпраці у галузі транспорту в Києві сторони завізували проект Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Турецької Республіки про організацію міжнародного прямого вантажного залізнично-поромного сполучення між Україною і Турецькою Республікою. Українську делегацію очолював перший заступник Міністра транспорту і зв'язку України Володимир КОРНІЄНКО, турецьку - заступник Міністра транспорту і комунікацій Турецької Республіки Суат Хайрі АКА. Ініціатором Угоди про організацію міжнародного прямого вантажного залізнично-поромного сполучення виступила українська сторона.