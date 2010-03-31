Медведєв наказав створити систему безпеки на транспорті

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ дав вказівку до 2014 року створити комплексну систему забезпечення безпеки населення на транспорті, зокрема в метро.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це йдеться в указі Президента Росії "Про створення комплексної системи забезпечення безпеки населення на транспорті"

Зокрема, Д. МЕДВЕДЄВ доручив уряду РФ завершити до 1 січня 2014 р. створення комплексної системи забезпечення безпеки населення на транспорті передусім на метрополітені та інших видах громадського транспорту, запобігання надзвичайним ситуаціям і терористичним актам на транспорті, а також забезпечення захисту населення.

Також уряд РФ повинен завершити до 31 березня 2011 р. оснащення найуразливіших об'єктів транспортної інфраструктури і транспортних засобів спеціалізованими технічними засобами і пристроями, що забезпечують усунення їх вразливості до актів незаконного втручання.

Д. МЕДВЕДЄВ доручив уряду передбачити виділення необхідних бюджетних асигнувань з федерального бюджету.

Як повідомляв УНІАН вибухи на станціях "Луб'янка" і "Парк культури" Сокольницької лінії Московської підземки сталися вранці 29 березня 2010 року з інтервалом трохи більш ніж півгодини. У результаті терактів загинули 39 осіб. Згідно з оновленими даними МНС, постраждали 95 пасажирів метро.

За попередньою версією правоохоронних органів, вибухові пристрої привели в дію терористки-смертниці, які приїхали на автобусі з північнокавказького регіону.