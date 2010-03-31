Кабмін призначив Вощевського головою "Укравтодору"

Розпорядження від 29 березня

Кабінет міністрів України розпорядженням від 29 березня 2010 р. №685-р призначив Валерія ВОЩЕВСЬКОГО головою Державної служби автомобільних доріг України («Укравтодор»). Текст документа розміщено на сайті Кабміну. Нагадаємо, 17 березня 2010 р. Кабінет міністрів України звільнив із посади голови Державної служби автомобільних доріг ("Укравтодор") Вадима ГУРЖОСА. Із вересня 2008 року В.ВОЩЕВСЬКИЙ очолював ДАК «Автомобільні дороги України».

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