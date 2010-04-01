«Укрпошта» визначила графік роботи на Великдень
13:31, 01 квітня 2010Транспорт/Звя'зок
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4 квітня - вихідний
«Укрпошта» визначила графік роботи об`єктів поштового зв`язку в період Великодніх свят. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту та зв`язку України.
Згідно з повідомленням, з метою повного та якісного задоволення потреб користувачів у послугах поштового зв`язку в дні святкування Великодня об`єкти поштового зв`язку працюватимуть за таким графіком: 3 і 6 квітня – звичайний режим роботи, 4 квітня – вихідний день для всіх об`єктів поштового зв`язку, 5 квітня – режим роботи, як у неділю.
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