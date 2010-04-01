У Херсонській області відкрили навигацію маломірних суден

На усіх водних об'єктах Херсонської області з сьогоднішнього дня відкрита навігація маломірних суден. Навігацію дозволили згідно з розпорядженням голови Херсонської облдержадміністрації від 29 березня 2010 року.

Попередній навігаційний сезон закрили з 1 грудня 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, також з 3 квітня в Херсоні відкривають дачну пасажирську навігацію. Дачні перевезення здійснює ДП "Адміністрація річкових портів України".