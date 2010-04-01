У Херсонській області відкрили навигацію маломірних суден
15:40, 01 квітня 2010Транспорт/Звя'зок
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З 29 березня цього року
На усіх водних об'єктах Херсонської області з сьогоднішнього дня відкрита навігація маломірних суден. Навігацію дозволили згідно з розпорядженням голови Херсонської облдержадміністрації від 29 березня 2010 року.
Попередній навігаційний сезон закрили з 1 грудня 2009 року.
Як повідомляв УНІАН, також з 3 квітня в Херсоні відкривають дачну пасажирську навігацію. Дачні перевезення здійснює ДП "Адміністрація річкових портів України".
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