Головою НКРЗ призначили Олійника

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням № 695-р від 31 березня 2010 року призначив головою Національної комісії регулювання зв'язку (НКРЗ) Володимира ОЛІЙНИКА, який обіймає посаду члена комісії з 2004 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НКРЗ.

За інформацією прес-служби, Сергій КОЛОБОВ, який обіймав посаду голови комісії з травня 2008 року, переведений на посаду члена комісії.