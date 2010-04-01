ЗАЗ почав випуск автобусів ZAZ A10C

Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАТ "ЗАЗ" м. Запоріжжя) вивів на ринок новий автобус ZAZ A10C.

Як повідомили УНІАН на підприємстві, салон нового автобуса має 24 сидіння і розрахований на 62 пасажири. На ZAZ A10C встановлені двигун фірми DEUTZ, автоматична коробка передач, м'яка пневмопідвіска, автобус обладнаний також гідропідсилювачем керма.

Підлога салону низька, а східці на передніх і задніх дверях відсутні, що, за даними підприємства, робить процес посадки/висадки зручним і швидким, що особливо важливо для літніх людей.

Ціна нового автобуса в дилерській мережі - від 565 тис. грн.