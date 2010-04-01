ЗАЗ почав випуск автобусів ZAZ A10C
17:25, 01 квітня 2010Транспорт/Звя'зок
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Ціна - 565 тис.грн.
Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАТ "ЗАЗ" м. Запоріжжя) вивів на ринок новий автобус ZAZ A10C.
Як повідомили УНІАН на підприємстві, салон нового автобуса має 24 сидіння і розрахований на 62 пасажири. На ZAZ A10C встановлені двигун фірми DEUTZ, автоматична коробка передач, м'яка пневмопідвіска, автобус обладнаний також гідропідсилювачем керма.
Підлога салону низька, а східці на передніх і задніх дверях відсутні, що, за даними підприємства, робить процес посадки/висадки зручним і швидким, що особливо важливо для літніх людей.
Ціна нового автобуса в дилерській мережі - від 565 тис. грн.
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