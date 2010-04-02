«Укрзалізниця» призначила 36 додаткових поїздів

Станом на 2 квітня «Укрзалізниця» включила в розклад 36 додаткових потягів на Пасхальні свята. Про це повідомила УНІАН прес-служба «Укрзалізници».

Зокрема, десять поїздів призначила Південно-Західна залізниця; дев`ять - Придніпровська; шість - Одеська; шість - Львівська; три - Донецька; два - Південна залізниця.

Три поїзди (з них 1 транзитний) призначили російські залізничники.

Робота з вивчення попиту і призначення додаткових поїздів на найпопулярніші напрями триває.

Зокрема, Придніпровська залізниця призначила поїзд №290/289 Запоріжжя-Дніпропетровськ-Київ відправленням із Запоріжжя 2 квітня, з Києва 3 квітня; №522/521-282/281 Сімферополь-Київ відправленням із Сімферополя 1 квітня, з Києва 2 квітня; №539/540 Запоріжжя-Київ-Дніпропетровськ відправленням із Запоріжжя 5 квітня, з Києва 6 квітня; №517/518 Дніпропетровськ-Львів відправленням із Дніпропетровська 2 квітня, зі Львова 3 квітня; №58/57 Сімферополь-Київ відправленням із Сімферополя 5 квітня, з Києва 2 і 6 квітня; №238/237-231/232 Сімферополь-Київ відправленням із Сімферополя 5 квітня, з Києва 6 квітня; №510/509 Сімферополь-Львів відправленням із Сімферополя 1 квітня, зі Львова 2 квітня; №232/231-182/181 Сімферополь-Київ відправленням із Сімферополя 1 квітня, з Києва 2 квітня; 561/562 Запоріжжя-Київ відправленням із Запоріжжя 5 квітня, з Києва 6 квітня.

Південно-Західна залізниця призначила поїзд №207/208 Київ-Ужгород відправленням із Києва 1, 2, 4 квітня, з Ужгорода 2, 3, 5 квітня; №537/538-525/526 Київ-Ужгород відправленням із Києва 2 квітня, з Ужгорода 3 квітня; №529/592 Київ-Львів відправленням із Києва 1, 2 квітня, зі Львова 2, 3 квітня; №219/220 Київ-Івано-Франківськ відправленням із Києва 3 квітня, з Івано-Франківська 3 квітня; №58/57 Київ-Сімферополь відправленням із Києва 1 квітня, із Сімферополя 2 квітня; №505 Київ-Львів відправленням із Києва 3 квітня; №511 Київ-Чоп відправленням із Києва 2 квітня; №590/589-524/523 Київ-Донецьк-Луганськ-Київ відправленням із Києва 2 квітня, з Луганська 3 квітня; №531/532-220/219 Чернівці-Київ відправленням із Києва 4 квітня, з Чернівців 5 квітня; №225/226 Київ-Ужгород відправленням із Києва 4 квітня, з Ужгорода 5 квітня.

Львівська залізниця: №532/531 Львів-Київ відправленням зі Львова 2 квітня, з Києва 2 квітня; №270/269 Львів-Київ-Івано-Франківськ відправленням зі Львова 1, 2 квітня, з Києва 1, 2 квітня; №253/254-525 Івано-Франківськ-Київ відправленням з Івано-Франківська 5 квітня, з Києва 6 квітня; №502/225 Львів-Київ відправленням зі Львова 5 квітня, з Києва 6 квітня; №516-565/566 Львів-Київ-Чернівці відправленням зі Львова 2 квітня, з Києва 2 квітня; №515/516-125 Івано-Франківськ-Київ-Львів відправленням з Івано-Франківська 5 квітня, з Києва 6 квітня.

Одеська залізниця: №420/419 Миколаїв-Київ відправленням із Миколаєва 1, 5/04, з Києва 2, 6/04; №228/227 Одеса-Львів відправленням з Одеси 2/04, зі Львова 3/04; №590/589 Одеса-Сімферополь відправленням з Одеси 2/04, із Сімферополя 3/04; №556/257 Одеса-Київ відправленням з Одеси 1, 5/04, із Києва 2, 6/04; №432/431 Одеса-Харків (Знам‘янка) відправленням з Одеси 2, 5/04, із Харкова 3/04 (6/04 до Знам‘янки); №258-284/283 Одеса-Київ-Херсон відправленням з Одеси, Києва 2/04.

Донецька залізниця: №524/523 Луганськ-Київ відправленням із Луганська 1/04, з Києва 2/04; №503/504 Ясинувата-Київ-Донецьк відправленням з Ясинуватої 1/04, із Києва 2/04; №577/578 Донецьк-Київ відправленням із Донецька 5/04, з Києва 6/04. Південна залізниця: №225/226 Харків-Мукачеве відправленням із Харкова 2/04, з Мукачевого 3/04; №529/208 Харків-Сімферополь відправленням із Харкова 2/04, із Сімферополя 3/04.

ВАТ «Російські залізниці»: №125/126 Москва-Чоп відправленням із Москви 1, 2/04, з Чопа 3, 4/04; №259/104 Москва-Київ відправленням із Москви 3/04, з Києва 4/04; №585/586 Москва-Кишинів відправленням із Москви 1, 2, 3/04.