Завтра у Київі буде обмежено проїзд

У суботу, 3 квітня протягом дня працівники комунальної корпорації "Київавтодор" проводитимуть ремонтні роботи з ліквідації ямковості на проїжджій частині деяких вулиць в усіх 10 районах столиці.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міськдержадміністрації з посиланням на "Київавтодор".

Фахівці корпорації ремонтуватимуть понад20 об'єктів вулично-дорожньої мережі : вулиці Гайдара, Ново-Пирогівська, Вереснева, Бальзака, Гамарника, Кутузова, Московська, Суворова, Старонаводницька, Лук'янівська, Велика кільцева дорога, Московський міст, вулиці Ігорівська, Борисоглібська, Хорива, Андріївська, проспекти Броварський, Комарова та інші.

Для зручності автомобілістів ремонтні роботи проводитимуть під час найменшої завантаженості столиці автотранспортом.

Разом з тим корпорація "Київавтодор" звертається до водіїв з проханням з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

У разі виявлення недоліків у технічному стані покриття вулиць, можна інформувати диспетчера корпорації за телефоном 284-74-19 (цілодобово).