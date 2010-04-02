Міністр транспорту вживає заходів для допомоги екипажу Atlantic Project

Міністр транспорту і зв'язку України Костянтин ЄФИМЕНКО звернувся до Міністерства водного транспорту Республіки Індії з офіційним листом щодо врегулювання ситуації навколо судна "Atlantic Project", на борту якого знаходиться 21 член екіпажу - усі громадяни України. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінтрансзв’язку.

"Через те, що судно знаходиться в аварійному стані і троє членів екіпажу потребують невідкладної медичної допомоги і, відповідно до Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року, уряд країни, у водах якої знаходиться судно, повинен надати необхідну допомогу людям, які знаходяться на борту такого судна", - йдеться в офіційному листі міністра.

Міністр транспорту і зв'язку України висловив стурбованість ситуацією і звернувся до Міністерства водного транспорту Республіки Індії з проханням якнайшвидше проінформувати про причини відмови капітана порту Кочин в заході судна у порт і про наступні кроки щодо рішення цієї ситуації.

За даними міністерства, ще 26 березня судно типу ро-ро "Atlantic Project" (дедвейт 17 тис. 850 тон, прапор Кіпр, оператор судна Lumar Shipping & Chartering S.A., Іспанія) підійшло до порту Кочин (Індія) для бункерування судна і заправки паливом. Проте, донині капітан порту не дав дозволу ні на захід "Atlantic Project", ні на його бункерування. Зараз судно знаходиться за 13 миль від порту в міжнародних водах. Воно практично знеструмлене, на борту відсутнє паливо і прісна вода.