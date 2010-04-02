УДЦР вніс у базу даних понад 85,7 млн. мобільних телефонів

Український державний центр радіочастот (УДЦР) на 1 квітня 2010 р. вніс до узагальненої бази кодів телефонів ІМЕІ коди 85,7 млн. мобільних телефонів.

Про це УНІАН повідомили в УДЦР.

Повідомляють також, що кількість мобільних телефонів, на ввезення яких надані дозволи, перевищили 2 млн. 35 тис. штук. При цьому, на територію України ввезено, з урахуванням дозволів, наданих наприкінці минулого року, понад 2 млн. 275 тис. мобільних терміналів.

Довідка УНІАН. Згідно з рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку (НКРС) №1338, 1339 від 5 лютого 2009 р. в Україні заборонений продаж і використання мобільних телефонів, IMEI -коди яких відсутні в узагальненій базі даних УДЦР. Усі мобільні телефони, які використовували абоненти раніше (до 1 вересня 2009 р.), передані в базу даних операторами і автоматично.