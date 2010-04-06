Ізраїль пропустив в сектор Газа партію вантажів

Ізраїль вперше за останні 3 роки пропустив в сектор Газа партію комерційних вантажів. Як повідомляє ІТАР-ТАРС, 10 вантажівок з одягом і взуттям прибули в палестинський прибережний анклав через КПП "Керем-Шалом".

Як відзначають військові, після введення блокади подібні товари доставлялися в сектор на постійній основі як гуманітарна допомога, проте вперше армія дозволила ввезення одягу і взуття, що імпортується приватними підприємцями.

За словами палестинців, це явно недостатній захід, і населенню потрібно значно більше товарів такого роду. Торговці також скаржаться на серйозні збитки, які вони несуть, оскільки вони ще в 2007 році купили великі партії ширвжитку, які з тих пір "застрягли" в ізраїльському порту Ашдод, і з тих пір вантажоодержувачі не тільки не можуть реалізувати товар, але ще і вимушені оплачувати його зберігання на ізраїльських складах.