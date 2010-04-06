ДЗ обере кращого провідника

На Донецькій залізниці проходить змагання "Кращий провідник пасажирських вагонів і вагонів моторвагонного рухливого складу в потягах підвищеного комфорту". Як повідомляє прес-служба ДЗ, кращих провідників на Донецькій залізниці виберуть 16 квітня, і саме вони візьмуть участь у загальноукраїнському конкурсі, фінальна частина якого відбудеться у травні цього року.

Згідно з повідомленням, у пасажирських вагонних депо ДЗ вже почалися відбіркові тури. Спеціально створені комісії оцінюють знання і практичні навички конкурсантів і визначають кращих. На залізниці вважають, що таким чином водночас перевірять знання і уміння провідників до початку літніх пасажирських перевезень.

Конкурс проводять з метою підвищення якості і культури обслуговування пасажирів, удосконалення системи надання послуг, обміну передовим досвідом і підвищення рівня професійної майстерності провідників. Також передбачена грошова винагорода: за перше місце - 3000 гривень, за друге - 2000 гривень, за третє - 1000 гривень.