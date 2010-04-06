ФДМУ повторно виставив на продаж 100% акцій НАУ

Фонд державного майна України повторно оголосив конкурс з продажу 100% пакету акцій ВАТ "Авіакомпанія "Національні авіалінії України" (НАУ).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ.

Початкова вартість пакету акцій складає 19 млн. 15 тис. грн.

Фіксованими умовами конкурсу передбачено погашення простроченої заборгованості ВАТ перед бюджетом у розмірі 6 млн. 288 тис. грн. протягом 1 року з моменту переходу права власності на пакет акцій, недопущення появи нової простроченої заборгованості, зменшення дебіторської заборгованості, забезпечення беззбиткової діяльності підприємства.

Конкурс з продажу акцій ВАТ "Авіакомпанія "Національні авіалінії України" відбудеться через 50 днів з дня його оголошення (31 березня).

Довідка УНІАН. Авіакомпанія "Національні авіалінії України" заснована в 1998 році на базі Київського авіапідприємства ДАК "Авіалінії України". Основними напрямками діяльності авіакомпанії є надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів на внутрішніх і міжнародних маршрутах, а також аерофотознімання. З 2001 року авіакомпанія польотів не виконує. Кредиторська заборгованість авіакомпанії не дає можливості виділити кошти на відновлення парку літаків і відновити польоти.

З 1999 р. було зроблено декілька спроб виставити на торги контрольний пакет акцій авіакомпанії, але не знайшовся жодного покупця.

100% акцій ВАТ "Авіакомпанія "Національні авіалінії України" належать Фонду держмайна України.

За 2009 р. дебіторська заборгованість НАУ склала 2 млн. 287 тис. грн., кредиторська заборгованість - 20 млн. 757 тис. грн., вартість активів - 7 млн. 521 тис. грн. На балансі компанії є 2 споруди, у тому числі житловий будинок по вул. Городецького, 15 у Києві.