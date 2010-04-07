Україна вестиме перемовини з РФ про відміну нічної перевірки

Україна вестиме переговори з Росією щодо відміни нічної перевірки документів в потягах.

Про це міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО сказав в інтерв'ю радіостанції "Ехо Москви".

"Нехай це (перевірка документів - УНІАН) буде двічі, але хоч би вночі не будили! Саме про це і йде мова. Цю ініціативу зараз опрацьовують. Не знаю, чи встигнемо ми її реалізувати до візиту Президента Росії в Україну, але хотілося б. Я як міністр зроблю усе можливе, щоб не один, а декілька потягів. Там технологічні свої певні обмеження на цьому етапі, має бути обов'язково прямий потяг. Це усе добре для того, хто сів в Києві. Але з Івано-Франківська або з Пермі - це є свої питання", - сказав К.ГРИЩЕНКО.

"Ми це обов'язково зробимо. І зробимо тому, що європейські стандарти повинні входити в наше життя. Якщо існує такий потяг, який сьогодні їздить, наскільки я розумію, з Петербурга в Хельсінкі, наскільки я знаю, там дійсно перевірка проходить вже в Росії, російський стандарт. Давайте за те, щоб не лише певний напій мав назву "Російський стандарт", щоб це був українсько-російський стандарт в наших залізничних перевезеннях", - додав міністр.