Київський метрополітен закупить 10 вагонів

Київський метрополітен до кінця року планує придбати 10 сучасних вагонів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі метрополітену, завіривши, що робота зі забезпечення належного рівня обслуговування інвалідів в метро триває.

Окрім того, планують обладнати відео-інформаційними системами 135 вагонів і 11 станцій метрополітену, облаштувати 76 попереджувальних рельєфних смуг на 38 станціях, облаштувати 173 попереджувальних рельєфних смуги на першій і останній сходинках сходових маршів пересадкових вузлів, станцій і підземних переходів.

Як також наголосили у Київському метрополітені, протягом I кварталу поточного року для осіб з обмеженими фізичними можливостями облаштовано 8 додаткових металевих перил поряд з існуючими з'їздами для візків. До кінця року планують встановити ще 3 таких перила. Окрім цього, на станції "Святошин" замінили металевий з'їзд для візків на гранітний.