У Києві хочуть побудувати ряд транспортних тунелів

Концепція нового Генерального плану розвитку Києва передбачає будівництво в столиці ряду транспортних тунелів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час інтернет-конференції повідомив в.о. начальника Головного управління містобудування, архітектури і дизайну міського середовища Києва Сергій БРОНЕВИЦЬКИЙ.

«У концепції нового Генерального плану нами передбачається будівництво підземних транспортних тунелів. Вони виконуватимуть функції як тунелів, що відводять транспорт з центральної частини міста, функції тунелів-дублерів під проїжджою частиною існуючих доріг, і функції транспортних переходів під існуючими водними перешкодами на півночі і півдні міста Києва», - розповів С.БРОНЕВИЦЬКИЙ.

«Центральним», за його словами, буде відомий уже проект тунелю, що з`єднає площу Перемоги зі станцією метро “Лівобережна” завдовжки майже 7 км. «Вартість проектування і будівництва такої споруди, за приблизними оцінками, становитиме 350 млн. євро. Тому на сьогодні для міста Києва стає актуальним питання прийняття комплексу законодавчих актів про концесії», - додав С.БРОНЕВИЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, у рішенні Київради 2007 року про програму будівництва і реконструкції дорожньо-транспортних об`єктів столиці, автомобільний тунель від площі Перемоги до станції метро “Лівобережна” планується збудувати до 2013 р.

Згідно з документом, розпочати будівельні роботи планувалося в травні 2009 р. Орієнтовна вартість будівництва - 2,5 млрд. грн.

Крім того, програмою передбачено провести і реконструкцію проспекту Перемоги з будівництвом дворівневих транспортних розв`язок з прилеглими вулицями. Це на перетині проспекту Перемоги і Повітрофлотського проспекту (кошторисна вартість становить 28,4 млн. грн., терміни виконання робіт – січень 2010 - грудень 2011 р.); просп. Перемоги і вул. Гетьмана (відповідно 150 млн. грн., січень 2008 – грудень 2010 р.). Реконструкцію проспекта Перемоги заплановано було розпочати в січні 2008 р. і завершити в грудні 2011. Її кошторисна вартість - 1,35 млрд. грн.

Ще один тунель, завдовжки 2,5 км, планується побудувати від Подільського моста під вулицею Фрунзе до вул. Чорновіла. Роботи передбачено було розпочати в січні 2010 року і завершити в грудні 2011 р. Вартість будівництва - близько 350 млн. грн.