"Антонов" планує до 2024 року збудувати 340 літаків

До 2024 року "Антонов" планує здійснити поставку 340 літаків сімейства Ан-148-158-168.

Про це повідомив президент генерального конструктора державного концерну "Антонов" Дмитро Ківа, пише газета "Дело".

За його словами, перший політ нового літака "Ан-158" місткістю 99 місць відбудеться в кінці квітня 2010 року.

Авіаперевізники України, Росії, Азії, Африки та Латинської Америки висловили намір придбати близько 70 літаків "Ан-148". 19 таких машин оголосила намір купити Індія.

Українська авіакомпанія "Аероcвіт" отримає другу таку машину у другій половині квітня 2010 року.

З початку літньої навігації 28 березня 2010 український перевізник вперше використав "Ан-148" на лінії Одеса-Стамбул і своїх нових напрямках із Києва до Вільнюса і Москви.

Компанія має намір продовжити використання "Ан-148" на маршрутах до Будапешта, а також Варшави, Тбілісі і Санкт-Петербурга, які український регіональний літак освоїв ще в зимовий час 2010 року.