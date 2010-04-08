Аеропорт «Бориспіль» має намір випустити облігації
На 500 млн. грн.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістів генеральний директор аеропорту Борис ШАХСУВАРОВ.
За його словами, аеропорту вдалося домовитися з утримувачами облігацій щодо реструктуризації існуючих облігацій на 250 млн. грн.
Нагадаємо, погашення облігацій мало відбутися 19 квітня.
«У принципі, нам вдалося досягти цього (реструктуризації – УНІАН), окрім того, ми готуємо ще один випуск двома траншами по 250 млн. грн.», - відзначив він.
Як повідомив Б.ШАХСУВАРОВ, про розміщення облігацій планується також оголосити 19 квітня поточного року. «Це як позичили-перепозичили», - пояснив він.
Як повідомляв УНІАН, Державний міжнародний аеропорт «Бориспіль» у рамках реструктуризації облігаційної позики запропонував інвесторам обміняти облігації серії 3-а, які мали бути погашені у квітні 2010 року, на нові трирічні облігації.
Ставка за новими облігаціями буде підвищена з 10% до 16% річних. При цьому гарантується прибутковість не менш як 14% річних у доларах США. «Остаточно умови обміну будуть узгоджені з Міністерством транспорту і зв`язку, а також з Міністерством фінансів України.
Довідка УНІАН. Державний міжнародний аеропорт «Бориспіль» розташовано за 29 км від Києва, це найбільший міжнародний аеропорт в Україні. Він належить до аеропортів класу А і є багатопрофільним підприємством, яке об`єднує роботу більш як 30 різних служб.
Аеропорт приймає регулярні рейси іноземних і українських авіакомпаній.