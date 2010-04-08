Державний міжнародний аеропорт «Бориспіль» має намір випустити облігації на 500 млн. грн. цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістів генеральний директор аеропорту Борис ШАХСУВАРОВ.

За його словами, аеропорту вдалося домовитися з утримувачами облігацій щодо реструктуризації існуючих облігацій на 250 млн. грн.

Нагадаємо, погашення облігацій мало відбутися 19 квітня.

«У принципі, нам вдалося досягти цього (реструктуризації – УНІАН), окрім того, ми готуємо ще один випуск двома траншами по 250 млн. грн.», - відзначив він.

Як повідомив Б.ШАХСУВАРОВ, про розміщення облігацій планується також оголосити 19 квітня поточного року. «Це як позичили-перепозичили», - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, Державний міжнародний аеропорт «Бориспіль» у рамках реструктуризації облігаційної позики запропонував інвесторам обміняти облігації серії 3-а, які мали бути погашені у квітні 2010 року, на нові трирічні облігації.

Ставка за новими облігаціями буде підвищена з 10% до 16% річних. При цьому гарантується прибутковість не менш як 14% річних у доларах США. «Остаточно умови обміну будуть узгоджені з Міністерством транспорту і зв`язку, а також з Міністерством фінансів України.

Довідка УНІАН. Державний міжнародний аеропорт «Бориспіль» розташовано за 29 км від Києва, це найбільший міжнародний аеропорт в Україні. Він належить до аеропортів класу А і є багатопрофільним підприємством, яке об`єднує роботу більш як 30 різних служб.

Аеропорт приймає регулярні рейси іноземних і українських авіакомпаній.