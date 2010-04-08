Проблем з фінансуванням будівництва терміналів у «Борисполі» немає

Жодних проблем з фінансуванням будівництва терміналів в аеропорту "Бориспіль" немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам генеральний директор аеропорту Борис ШАХСУВАРОВ.

За його словами, відставання з будівництва терміналу "D" складає в середньому 4 місяці - по одних об'єктах більше, по інших менше. Завершити будівельні роботи планують 1 вересня 2011 р., введення в експлуатацію - 31 листопада 2011 р.. Як зазначив Б. ШАХСУВАРОВ, будівництво дещо відставало через складні погодні умови.

За його даними, термінал "F" з легких конструкцій планують здати в експлуатацію 1 липня 2010 року. На сьогодні готовність терміналу - 65%, виконано 100% робіт з монтажу каркаса будівлі.

Гендиректор аеропорту також повідомив, що у рамках підготовки до Евро- 2012 здійснюється реконструкція терміналу "В", яку планують завершити у грудні 2010 року. Планують, що в результаті реконструкції пасажиропотік з терміналу "А", який обслуговує пасажирів внутрішніх рейсів, буде перенаправлений в термінал "В", який сьогодні обслуговує тільки пасажирів міжнародних рейсів.

Окрім того, у ході підготовки до Евро- 2012 заплановано розширення перону "F", вартість якого 29752 млн. грн., готовність - 55%. Введення в експлуатацію після реконструкції планують на серпень 2010 р.

З травня 2010 до серпня 2010 р. проходитиме будівництво тимчасової автостоянки №2, вартістю 3,2 млн. грн. З генпідрядником ПП "М-Буд" (Україна) вже підписано договір на будівельні роботи.

Як повідомляв УНІАН, раніше аеропорт "Бориспіль" планував ввести в експлуатацію новий чартерний термінал "F" з легких конструкцій у квітні 2010 р.

Щодо відставання від графіка будівництва терміналу "D" раніше заявляли про 3 місяці. При цьому турецька сторона заявляла, що відставання відбувається через несвоєчасне виділення коштів на будівництво.

Термінал "D" будують за рахунок японського кредиту і власних засобів аеропорту. Загальний кошторис - 1 млрд. 660,955 млн. грн., генпідрядник - "Догуш Іншаат" (Туреччина). Термінали "В" і "F" фінансують відповідно до Держпрограми підготовки до Евро- 2012. Вартість будівництва терміналу "F" - 413,14 млн. грн., реконструкції "В" - 94,98 млн. грн.

Довідка УНІАН. Вимогою УЄФА на момент проведення чемпіонату Евро- 2012 є пропускна спроможність терміналів "Борисполя" 4150 пас. у час пік. На сьогодні пропускна спроможність аеропорту - 1840 пас. у час пік. Очікувана пропускна спроможність усіх терміналів аеропорту в 2012 р. - 6050 пас. у час пік. Зокрема, пропускна спроможність терміналу "D" складе 3000 пас./час/пік, "В" - 1450 пас. у час пік, "F" - 900 пас.у час пік.