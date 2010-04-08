Мінтранс підвищить ефективність управління

З метою підвищення ефективності управління корпоративними правами держави у відкритих акціонерних товариствах, які знаходяться у сфері управління Міністерства транспорту і зв'язку, міністр транспорту і зв'язку України Костянтин ЄФИМЕНКО зобов'язав керівників відкритих акціонерних товариств галузі транспорту і зв'язку щокварталу і за підсумками року звітувати про результати роботи.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства.

Згідно з повідомленням, відповідно до доручення міністра, керівники відкритих акціонерних товариств сфери управління Мінтрансзв’язку повинні надавати звіти про фінансово-господарську діяльність і роботу їх наглядових рад з протоколами засідань правління, ревізійних комісій з актами проведених перевірок.

На основі звітів, наданих відкритими акціонерними товариствами, фахівці міністерства проводитимуть ретельний аналіз і моніторинг відповідності вартості чистих активів цих товариств розмірам їх статутних капіталів. Міністр переконаний, що цей крок дозволить значно посилити механізм контролю і управління галуззю і не допустити приховування від керівництва міністерства реальної ситуації на підприємствах. "Я переконаний, що підприємство не може працювати в стані "анабіозу", воно повинно динамічно і активно розвиватися. Саме тому в міністерстві ми не лише опрацьовуватимемо звіти, але і розроблятимемо варіанти поліпшення роботи і підвищення ефективності управління корпоративними правами держави", - сказав К.ЄФИМЕНКО.