British Airways та Iberia підписали угоду про злиття

Британська авіакомпанія British Airways та іспанський авіаперевізник Iberia Lнneas Aйreas de Espaсa SA у четвер підписали угоду про злиття, повідомляє k2kapital.

Передбачено, що в результаті цього кроку буде створена одна з найбільших світових авіакомпаній.

Нова холдингова компанія, яка буде відома як International Airlines Group (IAG), здійснюватиме польоти в 200 напрямах, а в парку компанії буде 408 літаків. Очікують, що щорічний об'єм пасажирських перевезень нової компанії складе 58 млн. пасажирів.

При цьому обидва авіаперевізники збережуть за собою свої бренди.

Акціонерам British Airways належатиме 55% об'єднаної компанії, а 45%, що залишилися, - Iberia. Завершення угоди очікують наприкінці 2010 року.

Щорічний синергетичний ефект від угоди оцінюють у 400 млн. євро через 5 років після злиття.

Злиття компаній одноголосно підтримали ради директорів обох компаній і передбачили обмін акціями між British Airways і Iberia.